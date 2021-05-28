В России решили ужесточить правила вывоза детей иностранцами

В России решили ужесточить порядок вывоза детей за границу при разногласиях родителей — родитель-иностранец, настоявший на запрете выезда ребенка, не сможет вывезти его из страны. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, передает РИА Новости.

При этом родитель-россиянин, который подал заявление о запрете на выезд ребенка, сможет выезжать с ним. «Запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки», — сказал он.

По словам Груздева, необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике родители-иностранцы часто вывозят детей-граждан России за границу при разногласиях с родителем-россиянином.

Юрист уточнил, что отозвать заявление можно будет во внесудебном порядке. Кроме того, родители смогут прописывать адресные запреты на поездки в определенные страны. Соответствующие поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, добавил он.