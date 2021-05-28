Банки США приготовились к рекордной прибыли

Банки США приготовились получить рекордную прибыль по итогам 2021 года, пишет CNBC. Это станет возможным благодаря восстановлению национальной экономики и финансового рынка.

Согласно прогнозу Международного института финансов (IIF), рекордная прибыль кредитных организаций будет складываться из двух компонентов: процентных (по кредитам) и комиссионных доходов, а также выручки от торговых и инвестиционных операций.

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Благодаря активной поддержке экономики со стороны государства (в виде программы количественного смягчения от Федеральной резервной системы и пакета финансовой помощи от Минфина), банковский сектор получил дополнительные ресурсы для кредитования, а компании и домохозяйства — для повышенных расходов. Все это привело к восстановлению спроса и росту фондового рынка.

Акции самих банков также выросли в цене. С начала года бумаги Goldman Sachs подорожали на 40,8 процента, Bank of America — на 40,4, JPMorgan — на 29,3 процента.

При этом некоторые аналитики опасаются, что из-за растущей инфляции ФРС ужесточит денежно-кредитную политику, повысит базовую ставку и свернет программу количественного смягчения, в результате чего предоставление дополнительной ликвидности экономике прекратится. Однако руководство регулятора заверяет, что не будет прибегать к таким мерам, с чем согласен и IIF.