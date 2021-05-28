Российские пограничники со стрельбой задержали японскую шхуну близ Сахалина

Российские пограничники задержали близ Сахалина японскую рыболовецкую шхуну, которая незаконно находилась в исключительной экономической зоне России в Охотском море. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили «Интерфаксу» в Пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

Как уточняется, сотрудники погранслужбы заметили шхуну, когда ее экипаж занимался незаконной промысловой деятельностью. Японские рыбаки проигнорировали требование остановиться и попытались скрыться. При этом судно опасно маневрировало, создавая угрозу столкновения с российским сторожевым кораблем.

«В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф», — отметили в ведомстве.

После задержания судна на его борту были обнаружены живые крабы, а также варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. В итоге шхуну было решено доставить в порт Корсаков на юге Сахалина для дальнейшего разбирательства.

Как отмечает газета «Асахи Симбун» (Asahi Shimbun), японская сторона направила к месту задержания судна патрульные катера для сбора дополнительной информации.