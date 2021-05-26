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Названа причина столкновения российского и японского судов

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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» могли столкнуться из-за сильного тумана. Такую причину в беседе с РИА Новости назвал генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Трагедия произошла в 6:00 по местному времени (в полночь по мск) неподалеку от города Момбецу. В результате столкновения пятеро японских рыбаков были спасены российским экипажем. Однако трое раненых скончались. По данным агентства, на российском судне никто не пострадал.

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — сказал Марин, добавив, что капитан российского судна все сделал правильно, в соответствии с инструкциями. Трое японцев, по словам консула, погибли, пока экипажи дожидались прибытия службы безопасности на море.

Первоначально сообщалось, что трое японских рыбаков находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Предыстория: Российское и японское судна столкнулись у побережья Хоккайдо
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