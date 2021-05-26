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Российское и японское судна столкнулись у побережья Хоккайдо

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном у побережья Хоккайдо, сообщает ТАСС.

В результате столкновения три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Из-за столкновения японское судно перевернулось.

Спасательный центр Южно-Сахалинска подтвердил данные о столкновении японского рыболовецкого судна с российским, есть пострадавшие.

В начале мая два человека погибли при крушении судна у берегов США. Судно перевернулось вблизи Сан-Диего. Более 20 человек также получили ранения и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

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