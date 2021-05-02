Два человека погибли при крушении корабля у берегов США

Два человека погибли при крушении судна у берегов США. Об этом пишет пожарно-спасательная служба в своем Twitter-аккаунте.

По ее информации, корабль перевернулся вблизи Сан-Диего. Более 20 человек также получили ранения и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Местные спасатели работают на месте происшествия. О причинах аварии пока не сообщается.

Ранее сухогруз Arvin, который выполнял рейс из Грузии в Болгарию, затонул у берегов турецкой провинции Бартын. На борту находились 12 членов экипажа: двое из них граждане России, остальные — украинцы. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Причинами случившегося назвали плохие погодные условия.