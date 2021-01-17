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Выживший при крушении сухогруза в Турции россиянин раскрыл причину гибели судна

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Фото: Osman Orsal / REUTERS

Российский моряк, спасенный у берегов Турции после крушения сухогруза, раскрыл причину гибели судна. Об этом сообщило российское посольство в Анкаре на своей странице в Facebook.

По словам старшего техника судна Николая Кринова, корабль затонул из-за плохих погодных условий. Сейчас моряк находится в больнице города Бартын, судьба другого гражданина России остается неизвестной.

Ранее стало известно, что шесть моряков, спасенных после крушения, находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя хорошо.

Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные — украинцы. Сухогруз выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня в воскресенье, 17 января.

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