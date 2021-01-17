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Стало известно о состоянии спасенных в Турции моряков

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Фото: Osman Orsal / REUTERS

Состояние шестерых моряков, спасенных с затонувшего в Турции сухогруза, оценивается как удовлетворительное. Об этом агентству ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

Уточняется, что спасенные чувствуют себя хорошо.

В компании отметили, что среди найденных членов экипажа есть россиянин — старший механик судна.

Ранее операцию по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановили из-за плохих погодных условий. По последним данным, погибли четверо из 12 членов экипажа. На борту было двое россиян — Виталий Галенко и Николай Климов. Остальные — граждане Украины. Владельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Теплоход выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, причиной происшествия стала плохая погода.

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