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Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским

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Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.

Представители ведомства сообщили, что судовладельцем корабля оказалась компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные — украинцы.

Около часа дня в воскресенье, 17 января, теплоход Arvin затонул у берегов турецкой провинции Бартын. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находились в шлюпках.

Ведется поисково-спасательная операция, однако плохие погодные условия затрудняют ее. По предварительным данным, два моряка погибли, шесть человек удалось спасти.

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