Появились подробности крушения российского сухогруза в Черном море

Три члена экипажа российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции в Черном море, спасены. Подробности происшествия приводит в воскресенье, 17 января, РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Как сообщили агентству в российском посольстве, погибших при крушении нет. При этом источники «Интерфакс» отмечают, что два члена команды не выжили. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сухогруз затонул у побережья Турции ранее 17 января. На борту находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находились в шлюпках.

Плохие погодные условия затрудняют поисковую операцию.

Ранее в январе в Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находились 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф. Капитан доложил, что ход был потерян из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфовало в восточном направлении.