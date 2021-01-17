Мир
 
Последние новости
В Черном море затонул российский сухогруз
Цзю назвал способ вернуть Нурмагомедова в спорт
Врач назвал причины дефицита железа в организме
В Москве машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео 
Ученые из Уханя рассказали об укусах летучих мышей
Стало известно о погибших во время крушения российского сухогруза
Россиянин помог своему сыну избить чужого ребенка
Российский врач спас ребенка от смерти в небе над Атлантическим океаном
Раскрыто имя задержанного по делу о сходе лавины российского чиновника
У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки вакциной Pfizer
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности крушения российского сухогруза в Черном море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Три члена экипажа российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции в Черном море, спасены. Подробности происшествия приводит в воскресенье, 17 января, РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Как сообщили агентству в российском посольстве, погибших при крушении нет. При этом источники «Интерфакс» отмечают, что два члена команды не выжили. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сухогруз затонул у побережья Турции ранее 17 января. На борту находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находились в шлюпках.

Плохие погодные условия затрудняют поисковую операцию.

Ранее в январе в Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находились 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф. Капитан доложил, что ход был потерян из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфовало в восточном направлении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Черном море затонул российский сухогруз
Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море
Поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили