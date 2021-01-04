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Поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Баренцевом море завершили поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавших моряков с потерпевшего крушение судна «Онега». Об этом в понедельник, 4 января, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — уточнили в ведомстве.

По данным РИА Новости, с 00:00 2 января спасательные суда «Антаис» и «Капелан» прекратили поиски на месте крушения. Вместо них на место было направлено судно «Микула», которое останется там до особого распоряжения.

Крушение «Онеги» произошло 28 декабря, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что перед крушением моряки судна «Онега» успели включить аварийный буй, после чего судно опрокинулось и затонуло. В МЧС считают, что причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей, в Росрыболовстве выдвинули версию о сочетании неблагоприятной погоды и нарушения техники безопасности зимой.

Как считают в экстренных службах, большинство из 17 пропавших моряков остались на борту «Онеги» на глубине 130 метров.

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