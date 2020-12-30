Поиски пропавших в Баренцевом море рыбаков завершились

Поисково-спасательная операция по обнаружению пропавших в Баренцевом море рыбаков потерпевшего крушение судна «Онега», завершилась. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что активная фаза операции завершилась в 15:00. Суда, задействованные в поисках, возвращаются либо в места пребывания, либо к рыболовецкому промыслу.

Крушение «Онеги» произошло 28 декабря, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что перед крушением моряки судна «Онега» успели включить аварийный буй, после чего судно опрокинулось и затонуло. В МЧС считают, что причиной произошедшего стал крен при вытягивании снастей, в Росрыболовстве выдвинули версию о сочетании неблагоприятной погоды и нарушения техники безопасности зимой.

Как считают в экстренных службах, большинство из 17 пропавших моряков остались на борту «Онеги» на глубине 130 метров. Предположительно, место крушения планируется обнаружить при помощи аппарата, который может работать на глубине до 350 метров. Он должен прибыть туда 31 декабря.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким моряков. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с гибелью судна. Семьи погибших моряков получат компенсации по миллиону рублей.