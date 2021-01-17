В Черном море затонул российский сухогруз

В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз с 15 членами экипажа на борту. Ведется операция по спасению, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, находятся в шлюпках, их пытаются спасти.

Информации о погибших не поступало. В месте происшествия плохие погодные условия, поисковая операция затруднена.

Ранее в январе в Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находились 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф. Капитан доложил, что ход был потерян из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфовало в восточном направлении.