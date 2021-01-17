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Спасение моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлено

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Операция по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По последним данным, погибли четверо из 12 членов экипажа. Среди находившихся на борту было двое россиян: Виталий Галенко, Николай Климов. Остальные — граждане Украины, уточняет ТАСС. Кто именно погиб, пока неизвестно. Шесть человек удалось спасти.

Владельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Теплоход выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын в районе часа дня в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, причиной инцидента стала плохая погода.

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