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Названа причина крушения российского сухогруза у берегов Турции

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Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Российский сухогруз Arvin потерпел крушение у берегов Турции в Черном море из-за плохих погодных условий. Соответствующую причину назвали журналистам в администрации города Бартын, передает в воскресенье, 17 января, ТАСС.

«В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз "Арвин", в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию», — отметили там.

По данным администрации, к настоящему моменту спасены шесть человек. Как сообщил губернатор провинции Бартын, два члена экипажа российского сухогруза погибли. Эту информацию подтвердили источники «Интерфакс».

Сухогруз затонул у побережья Турции ранее 17 января. На борту, по предварительным данным, находились 13 членов экипажа. Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны. Губернатор региона Синана Гюнера рассказал, что члены экипажа, предположительно, были в шлюпках. Плохие погодные условия затрудняют поисково-спасательную операцию.

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