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Стали известны новые детали столкновения российского и японского судов

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Кадр: NHK

Японское судно не двигалось во время столкновения с российским траулером «Амур» неподалеку от японского острова Хоккайдо. Такими новыми деталями происшествия поделился один из выживших японских моряков, его слова приводит агентство Kyodo.

По его словам, в момент аварии японская шхуна «Дай-хати Хокко-мару» работала и потому стояла на якоре.

Трагедия произошла в 6:00 по местному времени (в полночь по мск) неподалеку от японского города Момбецу. Из-за столкновения японское судно перевернулось. Трое находившихся на борту рыбаков скончались, остальные пятеро были спасены российским экипажем. На российском судне никто не пострадал.

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что российское и японское суда могли столкнуться из-за сильного тумана. По его словам, экипаж российского траулера мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну.

Предыстория: Названа причина столкновения российского и японского судов
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