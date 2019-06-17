Поляки пробили дно корабля во время учений НАТО

Польский большой десантный корабль «Гнезно» (Gniezno) получил пробоину во время учений в Балтийском море. Об этом сообщает Wprost. Видео с кораблем у берега разместил на YouTube один из очевидцев.

Как отмечается, «Гнезно» наткнулся на подводное препятствие у побережья Литвы 16 июня во время отработки упражнения по высадке десанта. В результате в корпусе образовалась пробоина, внутрь начала поступать вода. В военно-морских силах Польши отметили, что корабль хоть и пострадал, но находится в рабочем состоянии. Отмечается, что конструкция этого транспортного судна позволяет достаточно спокойно перенести подобные ситуации.

Учения BALTOPS-2019 проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них принимают участие 18 стран-членов НАТО. В маневрах задействованы более 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Также в учениях примут участие силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в 2018 году.

В ноябре 2018-го норвежский фрегат Helge Ingstad возвращался со стратегических учений НАТО Trident Juncture, когда столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS в районе Хордаланн. Получив пробоину в правом борту, судно завалилось на бок, стало набирать воду и затонуло. Никто не погиб.

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