Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Аварию, в результате которой затонул норвежский фрегат Helge Ingstad, воспроизведут. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

По ее данным, реконструируют произошедшее в ночь на вторник, 2 апреля. В мероприятии примет участие танкер Sota TS, непосредственно участвовавший в первоначальной аварии. При этом место Helge Ingstad займет его «близнец» — фрегат Roald Amundsen.

«Мы надеемся частично воссоздать произошедшее, чтобы лучше понять ситуацию», — сказал представитель Комиссии по расследованию несчастных случаев Даг Лисет. По его словам, обстоятельства должны быть максимально приближены к тем, которые были во время ЧП.

Эксперимент пройдет на месте ЧП — у нефтяного терминала в коммуне Эйгарден. При этом на борту танкера и фрегата будут находиться люди. Отмечается, что реконструкция будет оперативно прервана, чтобы авария не повторилась. На время воссоздания обстоятельств в регионе будет запрещен полет беспилотников.

По предварительным выводам, в ночь столкновения экипаж фрегата не смог различить движущийся танкер и береговую линию.

Helge Ingstad возвращался со стратегических учений НАТО Trident Juncture 8 ноября 2018 года, когда столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS в районе Хордаланн. Получив пробоину в правом борту, судно завалилось на бок, стало набирать воду и затонуло. Никто не погиб.

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