Наполовину затонувший норвежский фрегат сняли на видео

Фрегат Военно-морских сил Норвегии «Хельге Ингстад» (HNoMS Helge Ingstad), столкнувшийся с нефтяным танкером, наполовину затонул. Видео опубликовано на странице Military Advisor в Twitter. На кадрах видно, что корабль лежит на боку возле берега.

Военный фрегат столкнулся с танкером Sola TS, когда возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). Авария произошла в коммуне Эйгарден. В тот момент танкер выходил из порта. В результате корабль получил огромную пробоину в правом боку. Он потерял управление, его успели отбуксировать ближе к берегу.

На борту фрегата находились 137 человек, танкера — 23. Экипаж корабля эвакуировали. Сообщалось, что в общей сложности семь человек пострадали, погибших в результате аварии нет.

Учения Trident Juncture 2018 проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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