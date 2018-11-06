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Утонувший танкер и закрытый банк попали под санкции США

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Джавад Зариф

США наложили санкции на уже не существующий иранский банк. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Вашингтон отчаянно пытается расширить санкционный список. В итоге в него «США внесли банк, который был закрыт шесть лет назад, и судно, которое затонуло в прошлом году», отметил министр. Он указал, что последнее событие активно освещалось телеканалами по всему миру. Зариф также сопроводил свою запись хэштегом «США в изоляции».

Press TV уточняет, что речь идет о танкере Sanchi, который затонул в январе 2018 года, и банке Tat, закрытом в 2012-м.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать эту информацию. По его словам, США не намерены реагировать на каждое публичное заявление иранской стороны.

5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 банков. Среди причин называется в том числе поддержка Тегераном терроризма. При этом временные исключения из нефтяных санкций предоставлены Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

По словам президента США Дональда Трампа, Ирану стоит заключить с Вашингтоном новое соглашение по ядерной программе, в противном случае страну ждет «экономическая катастрофа».

Sanchi, на борту которого находилось 136 тысяч тонн углеводородов, направлялся в Южную Корею, когда столкнулся с другим судном 6 января и загорелся. Это произошло примерно в 300 километрах к востоку от Шанхая, затем танкер начал дрейфовать и через неделю затонул почти в 300 километрах к юго-западу от места столкновения.

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