Трамп пригрозил Ирану экономической катастрофой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет экономическая катастрофа. Единственный способ избежать ее — заключить новое всеобъемлющее соглашение по ядерной программе с Вашингтоном. Слова главы государства опубликованы на сайте Белого дома.

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«Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — отметил Трамп.

По его словам, США всегда открыты к новой сделке с Ираном, которая «навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа».

Заявление прозвучало за три дня до введения второго пакета антииранских санкций. В числе прочего они предусматривают запрет на экспорт нефти и на операции Центробанка Ирана в долларах. При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что ограничения вводятся против «режима и его угрожающих действий, а не против многострадального иранского народа».

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