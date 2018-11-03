Евросоюз раскритиковал санкции России против Украины

В Европейском Союзе раскритиковали санкции, введенные Москвой в отношении украинских компаний и физических лиц. Об этом заявили в представительстве ЕС на Украине, передает «Интерфакс-Украина».

«Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины», — указали в ЕС.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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