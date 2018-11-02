В Кремле отреагировали на «руку Киева» в санкциях против Украины

В Кремле с юмором отнеслись к заявлению украинского бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о роли Киева в введении санкций против украинских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова цитирует «Интерфакс» в пятницу, 2 ноября.

Песков также обратил внимание на то, что перечень физических лиц, в отношении которых применяются санкции, был составлен кабинетом министров, а не главой государства.

«Поэтому, естественно, эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров», — сказал он.

Накануне Коломойский в ответ на вопрос, почему его имени нет в санкционном списке Москвы, предположил, что документ редактировался в администрации президента Украины. По словам миллиардера, Петр Порошенко вычеркнул его имя из списка с целью показать американским партнерам, что он стал агентом Кремля.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, бизнесмены, чиновники.

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