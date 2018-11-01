Украина ответила на российские санкции

Украина арестовала крупное российское судно, перевозившее продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии, в Мариуполе (Донецкая область). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook-аккаунте.

«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил он. По его словам, все причастные лица будут привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма. Он добавил, что этот шаг — «наш ответ [российским] санкциям».

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1 ноября стало известно, что Москва ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Контрмеры направлены на противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. Позднее Кремль объяснил отсутствие президента Украины Петра Порошенко в санкционном списке. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, это было бы запредельным шагом, более того, на президентов традиционно не распространяются санкции.

Порошенко отметил, что российские санкции против Украины воспринимаются в Киеве как государственная награда. Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко порадовался попаданию в список и призвал правительство ввести точечные санкции, «направленные на экономические интересы Путина» и его окружение.

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