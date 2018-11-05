Иран решил прорвать санкции США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о том, что будет бороться с американскими ограничительными мерами. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает ТАСС.

«Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти, но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — отметил политик.

Второй пакет американских санкций в отношении Тегерана вступил в силу 5 ноября. Запреты коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран ожидает «экономическая катастрофа», и единственный способ ее избежать — заключить новое всеобъемлющее соглашение по ядерной программе с Вашингтоном.

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Первая часть антииранских ограничений вступила в силу 7 августа. Она затронула валютный, автомобильный сектора и рынок металлов.

В мае Вашингтон подготовил новые санкции после решения о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Сообщалось, что США планируют «продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран», поскольку ограничительные меры, введенные до заключения сделки, не оказали сильного воздействия.

8 мая американский лидер заявил о выходе США из ядерной сделки. Он обвинил иранцев в невыполнении его условий, а также пригрозил возобновлением ограничительных мер.

Договор об условиях тегеранской ядерной программы был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией) в 2015 году. Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и санкций США и ЕС.

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