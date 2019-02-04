Взорванные у российских вод торпеды из Норвегии сочли токсичными

Торпеды, снятые с затонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad и взорванные в море, загрязнили окружающую среду. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

По его информации, военные НАТО взорвали снаряды в Северном море вблизи территориальных вод России, что нанесло урон экологии. Как отмечается в записи, «фактически токсичные элементы от этих боеприпасов попали в открытое море, загрязняя таким образом акватории» обеих стран.

Авторы канала также отметили, что торпеды весили более 250 килограммов каждая. Речь, предположительно, идет о торпедах Sting Ray («Стингрэй»).

Как передавало издание Bergens Tidende, первые торпеды взорвали днем 31 января. В Вооруженных силах Норвегии сообщали, что пытаться поднимать корабль с ними, а также транспортировать их по поверхности было бы слишком рискованно. Кроме того, после продолжительного нахождения в воде при контакте с воздухом мог начаться пожар с выделением едкого дыма. В этой связи было решено подорвать торпеды под водой.

Сообщалось, что Агентство по охране окружающей среды удовлетворило просьбу о проведении мероприятия. Ожидается также, что с фрегата перед подъемом и транспортировкой в док снимут и другое вооружение.

Helge Ingstad возвращался со стратегических учений НАТО Trident Juncture 8 ноября 2018 года, когда столкнулся с коммерческим супертанкером Sola TS в районе Хордаланн. Получив пробоину в правом борту, судно завалилось на бок, стало набирать воду и затонуло. Никто не погиб.

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