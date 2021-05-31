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Свадебный наряд жены Бориса Джонсона за сотни тысяч рублей вызвал споры в сети

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Кэрри Симондс и Борис Джонсон
Кэрри Симондс и Борис Джонсон
Фото: @JamesCleverly

Дизайн свадебного платья жены премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds) вызвал споры среди пользователей сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

В субботу, 29 мая, 33-летняя невеста и 56-летний жених сыграли закрытую свадьбу в Вестминстерском соборе. Симондс была одета в белое платье ручной работы греческого дизайнера Христоса Костареллоса (Christos Costarellos) длины макси с длинными рукавами из тюля и шелка. Стоимость наряда составила 2870 фунтов стерлингов (300 тысяч рублей). Ее образ дополнил цветочный венок на голове.

Джонсона, в свою очередь, запечатлели в черном классическом костюме, состоящем из пиджака и брюк, белой рубашке и голубом галстуке.

Читатели издания не оценили наряд Симондс. «Это что, платье для беременных?», «Я понимаю, что это ее стиль, ее выбор, но это объективно выглядит как ночная рубашка», «Это платье словно сделано из занавесок, взятых из квартиры албанского мужчины», «Платье выглядит нелепо, рукава просто ужасные», «Это ужасно, она как будто сорвала с окон мамины шторы и попросила сделать из них платье на скорую руку», — высказывались они.

Однако многие одобрили внешний вид невесты. «Очень милое платье. Они выглядят такими счастливыми», «На ней отлично сидит это платье. Ей подходит такой стиль», «Ее платье выглядит как произведение искусства», «Невероятно красивый наряд», «Прекрасное платье и венок. Очень гармоничный образ», — писали юзеры.

Ранее в мае супермодель Алеся Кафельникова показала фото со свадьбы с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным. Свадьба состоялась 22 мая, пара расписалась в Москве. Кафельникова выложила снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. «Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.

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