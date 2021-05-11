Оголяющее ягодицы свадебное платье певицы привлекло внимание журналистов

Испанская поп-исполнительница и модель надела откровенное свадебное платье и привлекла внимание журналистов. Соответствующие снимки появились на Daily Star.

Манекенщица Риэль (Rielle) поделилась фотографиями, на которых попозировала в коротком облегающем платье белого цвета с глубоким декольте. При этом задняя часть наряда сшита из прозрачной кружевной ткани, оголяющей ее ягодицы. Свой образ звезда дополнила фатой и длинными белыми перчатками.

По словам героини материала, она не хотела появляться на своем торжестве в традиционном образе и вместо него выбрала «беспрецедентное платье». Вдобавок певица отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы показать свои оголенные ягодицы на церемонии бракосочетания.

Ранее в апреле чересчур откровенное свадебное платье невесты вызвало споры в сети. На размещенных в сети кадрах анонимная виновница торжества позирует в кружевном боди на шнуровке, украшенном блестками и пайетками. К корсету крепится длинная пышная юбка из сверкающей ткани, которая оголяет ноги девушки. «Ужасно пошло», — комментировали пользователи наряд.