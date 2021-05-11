Ценности
 
Последние новости
В школе Казани неизвестные открыли стрельбу
Детей начали эвакуировать после стрельбы в российской школе
На Украине выявили наименьшее за три месяца число зараженных коронавирусом
Генсек ООН оценил возможность направления миротворцев на Украину
Бойца Bellator дисквалифицировали за сокрытие проблем со здоровьем
Аналитик рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове
Генсек ООН раскрыл темы переговоров с Лавровым
Московский полицейский получил ножевое ранение в конфликте с уборщиком метро
Стали известны новые подробности возобновления полетов из России в Египет
Новости партнеров
Прослушать новость

Оголяющее ягодицы свадебное платье певицы привлекло внимание журналистов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @mcrielle

Испанская поп-исполнительница и модель надела откровенное свадебное платье и привлекла внимание журналистов. Соответствующие снимки появились на Daily Star.

Манекенщица Риэль (Rielle) поделилась фотографиями, на которых попозировала в коротком облегающем платье белого цвета с глубоким декольте. При этом задняя часть наряда сшита из прозрачной кружевной ткани, оголяющей ее ягодицы. Свой образ звезда дополнила фатой и длинными белыми перчатками.

По словам героини материала, она не хотела появляться на своем торжестве в традиционном образе и вместо него выбрала «беспрецедентное платье». Вдобавок певица отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы показать свои оголенные ягодицы на церемонии бракосочетания.

Ранее в апреле чересчур откровенное свадебное платье невесты вызвало споры в сети. На размещенных в сети кадрах анонимная виновница торжества позирует в кружевном боди на шнуровке, украшенном блестками и пайетками. К корсету крепится длинная пышная юбка из сверкающей ткани, которая оголяет ноги девушки. «Ужасно пошло», — комментировали пользователи наряд.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bride exposes rear on her wedding day as she dons sheer bum-baring dress
Мать невесты раскритиковали в сети за чересчур вульгарный для свадьбы наряд
Чересчур откровенное свадебное платье невесты вызвало споры в сети
Ценности
Ценности00:00 4 марта

«Это женский инстинкт самосохранения»

Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
13:0827 апреля

Самую старую бутылку виски выставят на аукцион

12:5927 апреля

Кейт Миддлтон задала тренд у звезд после замужества

11:5227 апреля

16-летняя дочь Моники Белуччи снялась в рубашке на голое тело и удивила фанатов

Ценности00:0128 февраля

«Мы были принципиально неверны друг другу»

Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
10:4227 апреля

В новой прическе Джастина Бибера увидели оскорбление целой расы

09:3527 апреля

Ирина Шейк поздравила дизайнера собственными откровенными фото с его показов

07:4527 апреля

Женщина купила дешевую версию дорогого платья и рассмеялась во время примерки

Ценности00:0220 февраля

«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»

Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
04:2727 апреля

52-летняя модель снялась в бикини на природе и взволновала фанатов

00:5927 апреля

Фигура 50-летней ведущей на фото в бикини удивила фанатов

20:5726 апреля

Первые кроссовки Yeezy продали на аукционе по самой высокой цене в истории

Россия
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
Аналитик рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Россия опровергла обвинения в атаке на американский трубопровод
«Убереги нас от зла, Господь»
Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ
В Германии призвали немедленно снять санкции против России
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
В Германии рассказали о важности «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии
Илон Маск предрек криптовалюте Dogecoin «захват мира»
Россиянам назвали имеющие право на двойную пенсию категории граждан
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Избивший Панарина хоккеист объяснился
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Стало известно о переходе нападающего сборной России Заболотного в ЦСКА
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
«Реал» решил продать купленного за 115 миллионов евро игрока в два раза дешевле
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
УЕФА заставил платить отказавшиеся от участия в Суперлиге клубы
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Все материалы
Ценности
Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро в неделю
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала
Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Спасатели обнаружили разбившийся на Камчатке вертолет
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
Кипр изменил правила въезда для туристов
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке
Все материалы
Из жизни
Невеста попросила подругу обрезать волосы ради свадебных фотографий
72 дня в вечности
49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей
Мелинда и Билл Гейтс «Мы никогда не ссорились»
Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
Перечислены породы собак с самым крепким здоровьем
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Маньяк-педофил умер в больнице во Франции
Все материалы
Новую Mazda CX-5 сфотографировали в серийном кузове
Дорогие автомобили в обличье дешёвых
Видео на «Моторе» про самый странный тюнинг на свете
Mansory всесторонне улучшила кабриолет Ferrari Portofino
Внедорожники, о которых вы не слышали
Инопланетный суперкар восьмидесятых и неизвестная Mazda
Ford объявил об отзыве 661 тысячи внедорожников Explorer
Когда Ferrari — это скучно: автомобили для адреналиновых маньяков
Одноместная «формула» и суперкар с русским названием
Представлен компактвэн Mercedes-Benz EQT — будущий электрический T-Class
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы