Чересчур откровенное свадебное платье невесты вызвало споры в сети

Американская невеста показала свадебный наряд и вызвала споры в сети. На видео и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах анонимная виновница торжества позирует в кружевном боди на шнуровке, украшенном блестками и пайетками. В ролике видно, что к корсету крепится длинная пышная юбка из сверкающей ткани, которая оголяет ноги девушки. Образ невесты дополнили белые босоножки.

Пользователи сети принялись обсуждать костюм героини материала в комментариях. Некоторые из них пристыдили невесту, посчитав ее наряд чересчур откровенным для свадьбы: «Ужасно пошло», «Я не хочу видеть твои гениталии на свадьбе», «Это платье просто ужасно, я говорю ему "нет"», «Отвратительный дизайн».

Другие, напротив, похвалили внешний вид виновницы торжества. «Вау!», «Я бы хотел сказать, что мне не нравится наряд, но он просто великолепен», «Она выглядит очень счастливой и наряд просто невероятный», «На самом деле, это очень смелый и красивый дизайн», — писали подписчики группы.

Ранее в марте свекровь надела на свадьбу сына платье, как у невесты, и была обругана в сети. На опубликованном снимке невеста одета в белый подвенечный наряд с короткими рукавами. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в белом платье похожего фасона, расшитом камнями. Ее образ дополнили браслеты в виде цепей.