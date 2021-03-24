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Невеста показала платье в соцсетях втайне от жениха и столкнулась с подлостью

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Фото: @mamakayponz

Жительница США показала подвенечный наряд в соцсетях втайне от жениха и столкнулась с подлостью пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Twitter-аккаунте.

На размещенном снимке 25-летняя Кей (Kay) попозировала в белом свадебном платье длины макси с короткими рукавами и глубоким декольте. «У моего жениха нет страницы в Twitter, поэтому полюбуйтесь на мой наряд», — подписала она публикацию, набравшую 717 тысяч лайков.

По словам американки, спустя некоторое время ее фотография стала вирусной и некоторые пользователи начали отправлять кадр ее будущему мужу в Facebook. «Они пытались показать ему мое платье до свадьбы! Хорошо, что мой жених блокирует все эти сообщения и не смотрит на снимок. В худшем случае он бы его увидел. Даже при таком раскладе я все равно бы вышла за него замуж!» — посмеялась Кей.

Ранее в марте свекровь надела на свадьбу сына платье, как у невесты, и была обругана в сети. На опубликованном снимке невеста одета в белый подвенечный наряд с короткими рукавами. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в белом платье похожего фасона, расшитом камнями. Ее образ дополнили браслеты в виде цепей.

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