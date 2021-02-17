Невеста заказала платье в ателье и захотела пустить его на тряпки после примерки

Жительница Австралии заказала в ателье копию дизайнерского свадебного наряда и разочаровалась после его примерки. Ее история появилась на платформе Yahoo Lifestyle.



По словам героини материала, ей понравилось синее платье длины макси без бретелей стоимостью 338 долларов (25 тысяч рублей) на сайте одного из модных домов. Женщина захотела сэкономить и обратилась к местной швее, чтобы ей изготовили похожий наряд для церемонии бракосочетания. К своему заказу она прикрепила фотографию описанного фирменного платья.



Однако после примерки женщина обнаружила, что ее наряд совершенно не похож на тот, что был изображен на снимке. Платье оказалось бесформенным на груди, а также было оформлено широкими бретелями и неаккуратной молнией на спине.





Неудачный заказ невеста получила за пять дней до свадьбы и испугалась, что останется без наряда. Ее выручила знакомая, которая в короткий срок нашла для нее красивое и недорогое платье.



Несколько месяцев спустя женщина выставила платье из ателье на продажу. Она заявила, что не может на него смотреть и надеется, что покупатель пустит его на тряпки.



В январе невеста выбрала «платье мечты» как у своей родственницы и подставила ее. Героиня объяснила, что она поделилась фотографиями двух свадебных платьев с будущей женой своего брата. Также она попросила невестку не выбирать подобные наряды, поскольку не хотела выглядеть так, будто она ее «скопировала». Однако, родственница проигнорировала ее просьбу и попросила модельера сшить платье, дизайн которого представлял собой комбинацию двух ее нарядов.