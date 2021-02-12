Невеста российского миллиардера назвала одежду для беременных жуткой

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова назвала одежду для будущих матерей жуткой и снискала поддержку в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 34-летняя беременная модель запечатлена на балийской вилле в бежевом облегающем платье с разрезом на бедре и белых босоножках на каблуке. «Сижу, грущу... Битый час пытаюсь собрать чемодан, и ничего не выходит. Практически ничего не налезает, только бесформенные жуткие платья для беременных... Хоть рыдай», — пожаловалась она в посте, который набрал больше 32 тысяч лайков.

Подписчицы согласились со словами знаменитости в комментариях. «В зиму просто мучение найти стильную одежду для беременности, особенно когда уже третий триместр», «Вам можно пакет из под картошки надеть и вы будете красавицей даже в нем!», «Мне кажется, что первый, кто придумает нормальную одежду для беременных, озолотится. Кто придумывает все эти наряды, представленные на рынке?», «Вы прекрасны в любом платье, пусть ваше настроение будет таким же прекрасным, как и ваше положение сейчас! Люблю вас и не расстраиваетесь», — высказывались они.

В январе Елена Перминова снялась топлес в спущенных джинсах. Ее сфотографировали на фоне растений без бюстгальтера и в расстегнутом кардигане бренда Mardo. На ней также — спущенные на бедра джинсы и желтые плавки.