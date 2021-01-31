Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летнюю беременную модель засняли на фоне растений топлес в расстегнутом кардигане бренда Mardo. На ней также — спущенные на бедра джинсы и желтые плавки. Образ знаменитости дополнила розовая панама, черная сумка и несколько колец. На фото Перминова прикрывает оголенную грудь рукой.

Подписчиков манекенщицы восхитила ее публикация, которая набрала больше 40 тысяч лайков. «Лена, у вас такие крутые идеи для фото», «И в беременность можно быть супер модной!», «Красивые и пикантные фотографии», «Прекрасная Елена», «Какая Вы красивая, а в данный волшебный период вы еще краше стали», — высказывались фанаты в комментариях.

Ранее в январе Перминова опубликовала снимок в просвечивающем грудь топе. Ее запечатлели в коротком белом топе, через ткань которого просвечивает грудь, а также голубых джинсах, принадлежащих ее возлюбленному.

Пара уже воспитывает троих детей — двух сыновей Егора и Никиту и дочь Арину. 61-летний предприниматель в январе 2020 года сделал предложение Перминовой спустя 15 лет отношений.