Беременная невеста российского миллиардера снялась в просвечивающем грудь топе

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова порадовала фанатов откровенной фотографией в соцсетях. Снимок появился на ее странице в Instagram.

34-летнюю беременную модель засняли в доме в полный рост. На ней — короткий белый топ, через ткань которого просвечивает грудь, а также голубые джинсы свободного кроя, принадлежащие ее возлюбленному. «Вот и доросла до джинсов Саши», — подписала она пост, который набрал больше 40 тысяч лайков.

Автором съемки выступил фотограф под никнеймом @eugenebrawa.

Подписчики восхитились внешним видом Перминовой в комментариях. «Думаю, его брюки смотрятся на тебе отлично!», «Вы такая стройная!», «Растет малыш, а мама — все краше и краше», «Как же стильно», «Какая красивая, Леночка», — хвалили они.

Ранее в январе Елену Перминову обругали за фото c оголенной грудью. На размещенном фото она позирует без бюстгальтера рядом с кроватью. Модель запечатлели в кружевном белье из прозрачной ткани и белом кроп-топе. По мнению фанатов, Перминова слишком часто публикует откровенные снимки.