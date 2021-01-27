Беременная невеста российского миллиардера вновь снялась на пляже в купальнике

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова вновь порадовала фанатов откровенной фотографией в соцсетях. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 34-летняя беременная модель позирует в оранжевом слитном купальнике и футболке такого же цвета на фоне пляжа. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, белая сумка бренда Jaсquemus, а также золотистые серьги и браслет. В подписи к публикации, которая набрала больше 46 тысяч лайков, Перминова отметила, что через несколько дней ее отпуск завершится, и она вернется к обычной жизни.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Обожаю стильную беременность», «Самая модная», «Какие цвета! Сочные! Вы — загляденье!», «Разве можно быть красивой такой?», «С такой фигурой жить в теплых странах опасно для местных водителей», — хвалили они.

Ранее в январе Елену Перминову обругали за фото c оголенной грудью. На размещенном фото она позирует без бюстгальтера рядом с кроватью. Модель запечатлели в кружевном белье из прозрачной ткани и белом кроп-топе. По мнению фанатов, Перминова слишком часто публикует откровенные снимки.