Невеста запретила гостям надеть маски на свадьбу при пандемии и была обругана

Жительница американского штата Коннектикут запретила гостям надеть защитные маски на ее свадьбу и была обругана в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.

Невеста анонимно опубликовала пост, в котором объяснила, что не хочет, чтобы на ее свадьбе были люди в медицинских масках, несмотря на пандемию коронавируса. «Я спросила приглашенных, будет ли им комфортно без масок. Если кто-нибудь скажет “нет”, я не буду их звать. Я понимаю, что очень многие люди из-за этого не придут, но это мой праздник и мне тоже будет некомфортно видеть вокруг себя людей в масках», — написала она.

Пользователи негативно отреагировали на пост женщины и стали критиковать ее в комментариях. «Какая тебе разница, будут гости в масках или нет? Какое тебе дело?», «Я немного в ступоре от слов “это мое право как невесты”. Ты думаешь, что каким-то образом обрела иммунитет к реальной жизни, потому что решила надеть белое платье?», «Ты ведешь себя незрело», «Вы клоуны», «А невесты что, стали неприкасаемыми к коронавирусу?» — писали они.

В январе девушка выбрала свадебное «платье мечты» как у своей родственницы и подставила ее. Женщина объяснила, что она поделилась фотографиями двух свадебных платьев с будущей женой своего брата. Также она попросила невестку не выбирать подобные наряды, поскольку не хотела выглядеть так, будто она ее «скопировала». По ее словам, невестка проигнорировала ее просьбу.