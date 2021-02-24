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Мать одела невесту в грязное платье на свадьбу ради экономии и разозлила сватью

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Кадр: видео TLC

Жительница американского штата Аризона одела невесту в грязное платье на свадьбу ради экономии и разозлила сватью. Об этом сообщает Mirror.

Согласно материалу, Шелли Уотсон (Shelley Watson) экономила деньги и копила сбережения на протяжении 20 лет. Узнав, что ее дочь Эшли (Ashley) собирается выйти замуж, женщина заявила, что потратит на организацию свадьбы «700 фунтов стерлингов и ни пенни больше» (70 тысяч рублей).

В первую очередь, для проведения церемонии бракосочетания героиня арендовала школьный спортзал. По ее словам, это лучшее место, поскольку там работают ее друзья, которым не надо платить,

Мать жениха Дениз (Denise) оказалась недовольна выбором Уотсон. «Я думала, что это была чертова шутка, никто в здравом уме не будет праздновать свадьбу в спортзале. Это просто смешно», — высказалась она.

Помимо этого, американка нашла поставщика несезонных цветов и заказала целый ящик пуансеттий менее, чем за семь фунтов стерлингов (700 рублей). Женщина решила сэкономить и на свадебном торте и испечь его самостоятельно. На ингредиенты героиня потратила 1,5 фунта стерлингов (150 рублей).

Кроме того, Уотсон выбрала своей дочери подвенечное платье в ломбарде, которое, по информации издания, было испачкано крысиной мочой. Это не смутило женщину, и она договорилась с продавцом снизить его цену до 53 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).

Кроме того, гостям предложили прийти на праздник со своей едой и напитками, а сама Шелли Уотсон решила выступить в роли священника и самостоятельно провести церемонию, сэкономив на этом еще 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

Сложившуюся ситуацию прокомментировал жених. «Я не совсем в восторге от того, где и как мы поженимся, но я взволнован и очень хочу вступить в законные отношения с Эшли», — поделился Колби Косгрув (Colby Cosgrove).

Ранее в феврале свекровь скопировала свадебное платье жены сына и опозорилась. На размещенном в сети снимке невеста одета в белый подвенечный наряд без бретелей и с поясом, украшенным драгоценными камнями. Ее образ дополнила белая фата. Рядом с виновницей торжества запечатлена ее свекровь в точно таком же платье, но без фаты.

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