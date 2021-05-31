Жертва ограбления оставила преступнику трогательную записку

Житель канадского города Торонто, провинция Онтарио, оставил ворвавшемуся к нему в дом грабителю трогательную записку с просьбой вернуть одну украденную вещь. Об этом сообщает издание The Mirror.

Фотографию записки опубликовал один из пользователей сервиса Quora. На ней видно прикрепленное к фонарному столбу послание, в котором жертва ограбления просит преступника вернуть карту памяти из украденного фотоаппарата. На карте находились важные для хозяина снимки, которые не представляют никакой ценности для других людей.

«Человеку, который проник в мой дом и ограбил меня. Оставь себе деньги, фотоаппарат и что ты там еще забрал. Но если у тебя карта памяти из фотоаппарата, пожалуйста, верни. На ней снимки последнего дня жизни моей собаки. Я не могу заменить эти фотографии. Пожалуйста, брось ее на крыльцо или в почтовый ящик. Или отправь по почте», — говорилось в записке. Автор послания указал адрес в канадском городе Торонто.

Он пояснил, что собака умерла несколько дней назад.

Людей расстроило это сообщение. Один из пользователей написал в комментариях: «Я правда надеюсь, что жертва получит фотографии. Надеюсь, что человек, который ограбил дом, будет каждый день ударяться пальцем ноги о кресло, покуда он жив». Другой призвал: «Просто верни ему карту памяти. Оставь ее в почтовом ящике или типа того».

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