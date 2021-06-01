В США умер 20-летний рэпер Lil Loaded

Американский рэпер Lil Loaded (настоящее имя Дашон Морис Робертсон) умер в возрасте 20 лет через несколько месяцев после того, как его арестовали. Об этом пишет The Sun.

Официального подтверждения смерти музыканта пока нет, однако фанаты музыканта уже оплакивают его раннюю кончину в соцсетях. Причина смерти Робертсона не указывается.

В ноябре прошлого года Lil Loaded был задержан за убийство друга. Он застрелил приятеля Халила Уокера из винтовки в штате Техас, США. Позднее статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности», а музыканта отпустили под залог.

Lil Loaded стал известен благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. В его музыке доминирует криминальная тематика, а в клипах демонстрируется оружие.

В апреле американский хип-хоп-исполнитель Shock G (настоящее имя — Грегори Джейкобс, также известен как Humpty Hump) умер в возрасте 57 лет. Родственник музыканта заявил, что его тело было обнаружено в номере одного из отелей в городе Тампа, штат Флорида. Причина смерти не уточняется.