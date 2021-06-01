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Путин рассказал о работавшей ночным сторожем матери

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции рассказал о своей матери. По словам главы государства, она работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем ухаживать за маленьким сыном. Его слова во вторник, 1 июня, передает ТАСС.

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — поделился воспоминаниями президент на встрече в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», в ходе которой он пообщался с семьей Каньшиных из Благовещенска и предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время».

Путин также отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время президент согласился, что «ребенок в семье — это праздник». «У вас у всех много детей, и это большой праздник», — сказал он, поздравив участников встречи с Днем защиты детей.

21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию глава государства заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста. Ее размер составит 10 тысяч рублей. В послании Путин уделил особое внимание теме поддержки семей с детьми, в частности предложил назначить дополнительные выплаты малообеспеченным беременным женщинам.

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