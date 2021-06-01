Российские ученые создали революционный материал из золота для биомедицины

В России ученые Сибирского федерального университета и Красноярского научного центра СО РАН синтезировали гибридные наночастицы на основе феррита кобальта и золота. Об сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

Там уточнили, что частицы могут применить в медицине для адресной доставки лекарств и магнитной терапии. По сравнению с обычными наночастицами феррита кобальта, они менее токсичны. Кроме того, для изготовления материала не нужно дорогостоящее оборудование. Многократные промывки и очистки также не требуются.

«Полученный наноматериал демонстрирует хорошие ферримагнитные свойства, он может быстро нагреваться под воздействием магнитного поля», — сообщила ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Светлана Сайкова.

Она добавила, что эта особенность материала и его низкая токсичность позволяет применять гибридные наночастицы в биомедицинских целях, в терапии, при доставке лекарств, биоимиджинге и биосенсорике.

Ранее ученые Австралийского национального университета впервые зафиксировали таинственные частицы-призраки. Во время наблюдения за эффектом истощения конденсата Бозе-Энштейна (особого агрегатного состояния материи, в котором квантовые эффекты проявляются на макроуровне) они выталкивались из конденсата. Их поведение нельзя объяснить современной наукой.