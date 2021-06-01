Раскрыта причина обысков у Александра Соловьева

Обыск у политического деятеля, экс-председателя «Открытой России», признанной в России нежелательной организацией, Александра Соловьева проходит в рамках дела о причинении ущерба. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает РИА Новости.

Так, мероприятия проводятся по части 2 статьи 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, раскрыли в агентстве.

Там добавили, что потерпевшая сторона — департамент городского имущества, который является собственником помещения. Известно, что Соловьев проходит по делу в статусе свидетеля, а дело находится в производстве ГСУ ГУМВД по Москве.

Ранее также стало известно, что полиция проводит обыски на даче бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и в квартире начальника штаба политика Виталия Венедиктова. Накануне сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге бывшего исполнительного директора «Открытой России». Против него планируют возбудить уголовное дело за осуществление деятельности организации, признанной нежелательной.