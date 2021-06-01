У Дмитрия Гудкова прошли обыски

Полиция проводит обыски на даче бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Кроме того, обыски проходят в квартире начальника штаба политика Виталия Венедиктова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венедиктова. Ведутся обыски», — сообщил собеседник агентства, добавив, что обыски ведутся с утра 1 июня.

Накануне стало известно о задержании в Санкт-Петербурге бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного в стране нежелательным. Отмечалось, что Андрея Пивоварова сняли с самолета, когда тот уже прошел рулежку. Против экс-директора планируют возбудить уголовное дело за осуществление деятельности организации, признанной нежелательной.