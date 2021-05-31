В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России»

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» задержали бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории страны, Андрея Пивоварова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку», — сказал Пивоваров, добавив, что уже после этого подъехали полицейские и сняли его с борта.

По данным источника, на который ссылается агентство, против экс-директора организации собираются возбудить уголовное дело по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

27 мая движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации. По словам Пивоварова, такое решение было принято с целью защитить участников организации от уголовного преследования. Кроме того, членство всех участников движения было аннулировано. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что самозакрытие движения не является зачисткой политического поля.