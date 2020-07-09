Следователи пришли с обысками к сотрудникам «Открытой России» по делу ЮКОСа

Следователи провели обыски в квартирах муниципального депутата Юлии Галяминой, а также сотрудников российских издания и организации, связанных с бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Онлайн ведет «Медиазона».

Следственные мероприятия утром в четверг, 9 июля, проходили в домах Галяминой и координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, которые участвовали в кампании «Нет!» против поправок к Конституции. Также обыски прошли у шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, еще одного координатора «Открытой России» Ольги Горелик, живущего в Томске юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Позднее силовики пришли в редакцию «МБХ Медиа».

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны возле офиса организации, связи с ними нет.

У Сергея Простакова и его соседа изъяли всю технику, у журналиста также забрали банковские карты. Сейчас шеф-редактора везут на допрос в качестве свидетеля по делу ЮКОСа. В 2003 году, когда разворачивались основные события по делу, Простакову было 15 лет. Татьяну Усманову также везут в СК.

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков уточнил, что силовики искали в квартире депутата документы и другие доказательства, что «Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у "Апатита", и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств».

25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был задержан в новосибирском аэропорту Толмачево. Ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. До этого, 2 июля 2003 года, был задержан бывший председатель Совета директоров ЗАО «МФО »Менатеп» Платон Лебедев по подозрению в хищении 20 процентов принадлежавших государству акций мурманского ОАО «Апатит» на сумму 283,1 миллиона долларов. По версии следствия, хищениями руководил Ходорковский. 31 мая 2005 года оба обвиняемых получили по девять лет колонии, позже их сроки сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным и уехал из России.

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