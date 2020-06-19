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Европа проверит многомиллиардный штраф к России по делу ЮКОСа

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Здание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России, в которой Москва требует отменить огромный штраф в размере 57 миллиардов долларов по делу ЮКОСа. Об этом говорится в заявлении российского Минюста.

Теперь инстанции предстоит проверить доводы российской стороны, которая настаивает на многочисленных юридических ошибках, которые, по ее мнению, были допущены Апелляционным судом Гааги при толковании международного права.

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. Изначально он встал на сторону истцов и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов. Затем решение отменил Окружной суд Гааги, однако в феврале апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К тому моменту сумма многомиллиардного штрафа увеличилась за счет пеней и достигла 57 миллиардов долларов.

Россия заявила, что оспорит решение суда, и 15 мая 2020 года подала жалобу в Верховный суд Нидерландов. Российский Минюст допускает, что процесс может затянуться на годы, и приготовился к затяжному разбирательству.

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