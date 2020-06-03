Россия приготовилась бороться с «Юкосом» годами

Россия приготовилась к затяжному судебному разбирательству с бывшими акционерами нефтяной компании «Юкос», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Минюст допускает, что бороться придется годами.

Позицию России выразил замглавы Минюста и представитель страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин. По его словам, позиция Москвы в деле против бывших собственников нефтяной компании подтверждена серьезными аргументами и «множеством доказательств».

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В частности, истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами и не подпадают под действие договора к энергетической хартии Евросоюза. Также Москва указывает, что участвующие в процессе иностранные юридические лица фактически контролируются бывшими российскими олигархами, а значит их вовсе нельзя считать иностранными инвесторами.

Судебное разбирательство между бывшими акционерами «Юкоса», объединенными в компанию Group Menatep Limited, и Россией длится несколько лет. Истцы требуют от России компенсации за активы, которые, по их утверждению, были экспроприированы российскими властями в рамках уголовного дела в отношении экс-владельца компании Михаила Ходорковского. Размер компенсации составляет 50 миллиардов долларов.

В 2014 году Арбитражный трибунал в нидерландской Гааге удовлетворил требования истца, однако Москва впоследствии подала апелляцию. С тех пор сумма требований увеличилась за счет пени и неустоек и на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.

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