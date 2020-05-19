Российские активы массово арестовали за рубежом по делу ЮКОСа

Российские алкогольные активы массово арестованы за рубежом в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в рамках принудительного исполнения решения суда, по которому Россия должна заплатить им 50 миллиардов долларов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на материалы Управления по интеллектуальной собственности Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

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Аресты санкционированы Окружным судом Гааги по иску компаний Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, представляющих бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Они коснулись 11 брендов, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». Речь идет о марках Moskovskaya и Moskovskaya Osobaya, Stolichnaya и Na Zdorovye («На здоровье»), а также фирменном знаке «Союзплодоимпорт». Одно наименование может соответствовать нескольким торговым маркам.

Кроме того, арест наложили еще на семь международных марок, сообщил представитель GML Limited, которая представляет интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Он отказался назвать конкретные марки, однако в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) содержатся семь брендов, закрепленных за «Союзплодоимпортом». Это Stolichnaya Kristal, Moskovskaya Kristal, Zubrovka, Soviet, Okhotnichya, Sovetskoe (шампанское) и Kubanskaya Russian Vodka.

Ранее стало известно об аресте брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах в рамках исполнения предписания суда по делу ЮКОСа от 2014 года. Активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, а вырученные средства направить на компенсации экс-акционерам компании. Это первые аресты российской собственности за рубежом по данному делу. Москва собирается обжаловать решение.

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