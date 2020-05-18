Россия приготовилась к борьбе за «Столичную»

Россия приготовилась бороться за арестованные в Нидерландах в пользу экс-акционеров ЮКОСа водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Российская сторона заявила, что обжалует решение Апелляционного суда Гааги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» (через него Россия владеет брендами).

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В организации заявили, что считают арест Stolichnaya и Moskovskaya неправомерным. Предприятие выразило уверенность, что арест товарных знаков отменят в судебном порядке.

Ранее 18 мая сообщалось, что бренды арестовали в пользу бывших акционеров нефтяной компании. Активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года и направить деньги в счет погашения компенсации в 50 миллиардов долларов, которую, несмотря на решение суда, отказалась выплатить Россия.

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