На Украине запретили пластиковые пакеты

Верховная Рада Украины приняла во втором (основном) чтении законопроект, предусматривающий ввод запрета на использование пластиковых пакетов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По новым правилам, за их производство и распространение юридические и физические лица будут наказываться штрафами на сумму до 3,4 тысячи гривен (около 9,1 тысячи рублей). При повторном нарушении штраф достигнет 8,5 тысячи гривен (около 22,7 тысячи рублей).

Исключение, согласно данным портала, депутаты сделали лишь для небольших упаковок величиной не более 225х345х450 ​​миллиметров, которые используются для мяса и рыбы, а также тех, что применяются для первичного хранения сыпучих изделий. Большинство положений закона вступят в силу через полгода после его окончательного утверждения.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета пластиковых пакетов на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). представители ведомства сослались на закон о защите прав потребителей и предложили ограничить производство таких упаковок дополнительными налогами. Остальные страны, напротив, инициативу поддержали.

В свою очередь, в странах Европейского союза (ЕС) полный запрет на использование пластиковой посуды, ватных палочек, трубочек для питья, пластиковых мешалок для коктейлей и палочек для воздушных шаров вступит в силу в 2021 году.